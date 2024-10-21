Roketsan, SAHA EXPO'da Yeniliklerini Sergiledi

Roketsan, SAHA EXPO'da Yeni Ürünlerini Tanıttı

Roketsan, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO'da ilk defa sergileyeceği yeni ürünlerini tanıttı. Genel Müdür Murat İkinci, etkin koruma sağlayan Roketsan Pusu'nun, 8 kilometreye kadar manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında büyük bir güç çarpanı oluşturacağını belirtti.

Yeni Ürünler Basın Toplantısında Tanıtıldı

22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan SAHA EXPO öncesinde yapılan basın toplantısında Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve L-OMTAS lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi detayları aktarıldı. İkinci, LG-155'in 25 kilometre menzil ve 22 kilogramlık harp başlığıyla görev için hazırlandığını ifade etti.

Geliştirilen Tanksavar Sistemleri

Murat İkinci, "Tanksavar sistemlerimizi yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyoruz. L-OMTAS, yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile hedeflerini tam isabetle avlayacak şekilde geliyor. Bu sistemle, ordumuza tanklar ve zırhlı araçlar gibi sert hedeflere karşı yeni bir savunma yeteneği kazandırıyoruz" dedi.

30'dan Fazla Ürün SAHA EXPO'da Görücüye Çıkıyor

Roketsan, SAHA EXPO'da 30'un üzerinde ürünle yer alacak. İkinci, hava savunma füzelerinden SİHA mühimmatına, zırhlı hedeflere karşı antitank füzelerine kadar geniş bir yelpaze sunacaklarını duyurdu.

Çelik Kubbe Projesi'nin Önemi

Roketsan, Çelik Kubbe Projesi'nde yer aldıklarını ve bu projede Türkiye'nin roket ve füze üretim merkezi olarak hava savunma füzelerinin en önemli parçalarını oluşturduklarını açıkladı. Siper Ürün-2 Sistemi'nin testini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

İhracat ve Başarılar

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, son geliştirdikleri ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne katkı sağladıklarını ifade ederek, Türkiye'ye önemli kazanımlar elde ettiklerini aktardı. Ayrıca, 2024 sıralamasında 71'inci sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye'nin en çok ihracat yapan 39'uncu şirketi olarak AR-GE'ye yaptıkları yatırımlarla başarılarına devam edeceklerini duyurdu.

Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO'da sergilenecek. Roketsan tarafından 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO öncesinde İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (solda) ve (sağda) Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, basın toplantısına katıldı.

Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO'da sergilenecek. Roketsan tarafından 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO öncesinde İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (solda) ve (sağda) Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, basın toplantısına katıldı.