Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu

İtalya'nın başkenti Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyon ve tören

Resepsiyon, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Modrak, Roma Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop ile Silahlı Kuvvetler Hava Ataşesi Albay Mustafa Can Engür'ün davetlileri kapıda karşılamasıyla başladı. Etkinlikte Türk ve İtalyan milli marşları okundu.

Büyükelçi Ülgen, yaptığı konuşmada, Türk halkının büyük zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını belirtti ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'Bu yüzyılın başında Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26 Ağustos 1922'de Anadolu'daki işgalci güçlere karşı başlattığı Büyük Taarruz'dur. Bu taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanmıştır. O gün, Türk milleti Anadolu'yu ebedi vatanı olarak güvence altına almış ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır.'

Ülgen, ayrıca Türkiye'nin bugün bölgesel belirsizliklere rağmen barış ve istikrarın simgesi haline geldiğini vurguladı ve Silahlı Kuvvetler'in görev yaptığı ülkeleri sıraladı: Akdeniz, Karadeniz, Libya, Kosova, Somali, Irak, Suriye, Katar ve dünyanın birçok bölgesi. Konuşmasında Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesine atıf yaparak, Silahlı Kuvvetlerimizin Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kuruluşların görevlerinde aktif rol aldığını söyledi.

Büyükelçi Ülgen, Türkiye'nin İtalya'daki büyükelçisi olarak, NATO müttefiki Türkiye ve İtalya'nın savunma sanayi şirketleri arasındaki işbirliğinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türk ile İtalyan silahlı kuvvetlerinin NATO ve ikili angajmanlar çerçevesinde Kosova, Afrika ve diğer bölgelerde yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Ülgen daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Katılımcılar ve ikramlar

Resepsiyona, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk subaylar, Roma'da görev yapan farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve ilgililer katıldı.

Etkinlikte davetlilere, Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri ikram edildi.

