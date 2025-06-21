Roma'da Filistin’e Destek ve Avrupa’nın Silahlanmasına Karşı Protestolar

İtalya'nın Başkenti Roma'da Büyük Protesto

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Avrupa'nın yeniden silahlanması konularında geniş katılımlı iki farklı protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Bugün, aşırı sıcak havaya rağmen kentte on binlerce kişi bir araya geldi.

Silahsızlanma Korteji

Protestoların ilki Vittorio Emanuele 2 Meydanı'ndan başlayan "Silahsızlandıralım" adı altında düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar arasında daha çok öğrenciler, İtalya'daki Filistinliler ve yerel halk yer aldı. Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını, İtalya ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği desteği ve Avrupa’nın yeniden silahlanma planlarını protesto etti.

Protesto sırasında sık sık "Hepimiz anti-faşistiz, hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz", "Özgür Filistin", "İtalya, NATO'dan dışarı", "NATO, İtalya'dan çık" gibi sloganlar atıldı. Filistin bayraklarının yanı sıra "Terörist İsrail: Siyonizm, Dünya için bir tehlike" ve "NATO'ya hayır, terörist İsrail'e hayır" gibi dövizler taşındı.

Protestoların İçeriği

Yürüyüşte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bir suçlu" olduğu vurgulandı. Öğrenciler tarafından iki kez de karton bayraklar ateşe verildi. Roma'nın merkezindeki Fori Imperiali caddesi'nde sona eren yürüyüşte, temsili bir tank ateşe verilerek silahlanmayı protesto edildi.

Protestolara katılan Mattia, "Bugün buradayım çünkü olup bitenler kabul edilemez. Filistin'in 80 yıllık sömürgeci işgali... Bu bir katliam, bir soykırım" ifadeleriyle durumu özetledi. Diğer bir katılımcı Tilde ise Filistin’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Diğer Protesto Yürüyüşü

İkinci kortej ise Ostiense Meydanı'ndan başlayarak tarihi Kolezyum'a kadar sürdü. Bu yürüyüş, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'nın yeniden silahlanma planlarına karşı bir duruş sergilemek amacıyla yapıldı. Kortej boyunca büyük boy bir Filistin bayrağı açıldı.

Protesto sırasında bazı katılımcılar, yere serdikleri beyaz örtülerle Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlileri andı. 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, tarihin bir dönüm noktasında olunduğunu belirterek, “İlerici güçler boyun eğemez” açıklamasını yaptı.

Yürüyüşlerin ardından göstericiler, sessizce alanı terk etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da "İsrail'in Filistin'e saldırıları" ve "Avrupa'nın yeniden silahlanması" protesto edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da "İsrail'in Filistin'e saldırıları" ve "Avrupa'nın yeniden silahlanması" protesto edildi.