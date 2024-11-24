Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sandık Başında

Romanya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminde oylarını kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede gerçekleşen bu seçim, ülkenin 9'uncu kez cumhurbaşkanını belirleyecek.

Toplam 13 aday, 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için mücadele ediyor. Eğer hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamazsa, seçimlerin ikinci turu 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Anketlerde öne çıkan adaylar arasında, Sosyal Demokrat Partinin (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ve Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi bulunuyor.

Yerel saatte 07.00'de başlayan oy verme süreci, 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Ayrıca, Romanya'da 1 Aralık Pazar günü de genel seçim yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.