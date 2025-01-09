Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Tarihi 4 Mayıs Olarak Belirlendi

Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Yeni Tarih

Romanya'da, Batı yanlısı iktidar koalisyonu, Anayasa Mahkemesi kararıyla geçen ay iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin tarihini 4 Mayıs olarak belirledi. Seçimle ilgili yeni takvim, koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) ve azınlık temsilcileri tarafından oluşturuldu.

Yeni Seçim Takvimi Açıklandı

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 24 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk tur sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından yapılan görüşmelerde, koalisyonun belirlediği tarih şöyle oldu: İlk tur 4 Mayıs, ikinci tur 18 Mayıs.

Koalisyonun Adayı Crin Antonescu

Ayrıca, koalisyon partileri, 4 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 2009'da da aday olan eski PNL Genel Başkanı Crin Antonescu'yu aday göstereceklerini duyurdu.

Seçim İtiraz Süreci

Belirlenen bu yeni takvimin, gelecek hafta hükümet tarafından onaylanması gerekiyor. Romanya'da yapılan ilk tur oylamasında, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların %22,95'ini alarak birinci olurken, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi %19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti. İtirazlar sonucunda Anayasa Mahkemesi, bu ilk tur oylamasını iptal etmişti.

Georgescu'nun iptal kararına yaptığı itiraz, Bükreş Temyiz Mahkemesi tarafından geçerli bulunmuştu.