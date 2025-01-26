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Romanya'dan Hollanda'ya Getirilen Tarihi Eserler Çalındı

Hollanda'daki Drents Müzesi'nde sergilenen tarihi altın miğfer ve kraliyet bilezikleri çalındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 01:51
Romanya'dan Hollanda'ya Getirilen Tarihi Eserler Çalındı

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziği çalındı. Hollanda polisi, Assen'deki müzeye düzenlenen soygunda, Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden biri olan Cotofeneşti Altın Miğferi ile birlikte bazı objelerin kaybolduğunu açıkladı.

Müze kapısının sabah saat 03.45'te, patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini düşünerek geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Drents Müzesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı. Müze Müdürü Harry Tupan, "Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz," diyerek durumu vurguladı. Ayrıca, müzenin bu olay sonrası hafta sonu ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında, Hollanda'da düzenlenen TEFAF Sanat Sergisi'nde ziyaretçilerin önünde çalınan iki elmas mücevher de, yaklaşık iki yıl sonra Mayıs 2024'te ele geçirilmişti.

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi...

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi...

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.

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