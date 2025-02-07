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Rosatom Genel Müdürü ve UAEA Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali'ni Görüştü

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, UAEA Başkanı Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu üzerine Moskova'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:00
Rosatom Genel Müdürü ve UAEA Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali'ni Görüştü

Rosatom Genel Müdürü ve UAEA Başkanı'ndan Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali konusunda kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'daki Görüşme Ayrıntıları

Rosatom'dan yapılan resmi yazılı açıklamaya göre, Likhachev ile Grossi'nin bugün Moskova'daki görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santrali'nin mevcut durumu ele alındı. Santralin güvenliğinin sağlanması için gerekli girişimlerin değerlendirilmesi yapıldı.

Rusya'nın Çalışmaları ve İşbirliği Vurgusu

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili çalışmalarını UAEA ile birlikte yürütmeye hazır olduğunu belirtti. Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda, Mart 2022'de Rusya tarafından ele geçirilmişti ve şu an Rus ordusunun kontrolü altında bulunuyor.

Güvenlik Endişeleri ve Çatışmalar

Santralin çevresinde devam eden topçu saldırıları nedeniyle güvenlik endişeleri artarken, Ukrayna ve Rusya birbirlerini saldırılarla suçlamaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya, bölgedeki çatışmaların merkezinde yer alıyor.

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