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Rottnest Adası Açıklarında Deniz Uçağı Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Avustralya'da Rottnest Adası yakınlarında deniz uçağı kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:58
Rottnest Adası Açıklarında Deniz Uçağı Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Rottnest Adası'nda Feci Kaza

Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası açıklarında, içinde 7 kişinin bulunduğu bir deniz uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Phillip kayalığına çarparak düştü. Olay sonrası yapılan ilk açıklamalara göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ölümler ve Yaralılar

Yerel basındaki haberlere göre, kazada yaşamını yitirenlerin arasında Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka uyruklu iki turistin bulunduğu bildirildi. Dalgıçlar, ölen üç kişinin cesetlerini uçak enkazından çıkardı.

Yetkililerden Açıklama

Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, kazanın ardından yaptığı açıklamada olay için duyduğu üzüntüyü ifade etti ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza sonrası, bölgede kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, detaylar ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecektir.

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