RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sert Yanıt: Tele1'e 5 Gün Yayın Durdurma

Şahin: RTÜK, yasaların verdiği yetkiyle görevini sürdürecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'e yönelik eleştiriler ve sosyal medya tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, meşruiyetini ve yetkisini yasalardan alan Üst Kurulun bir kez daha "algı operasyonu" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Şahin, sosyal medya platformu NSosyaldaki hesabından yaptığı paylaşımda, bazı kesimlerin ekranlarda ve klavye başında RTÜK'ü itham ederek gerçeği görmezden geldiklerini ve yargısız infaz yapmak yoluna gittiklerini söyledi.

Şahin, yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacaklarının açık olduğunu vurgulayarak şu hususu bildirdi:

"Tele1 Televizyonu'na ısrarlı yapıcı uyarılara rağmen 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.' hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmıştır."

RTÜK Başkanı ayrıca, kurul kararlarını eleştirenlere şu soruları yöneltti:

"Sizler için ilgili cezaya konu olan, '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.', 'Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hal ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.', 'Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi.' sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?"

Şahin, "Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile 'Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir an görmüyorum.' cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK'ü hedef almalarını gayet iyi anladıklarını" belirtti.

Başkanın açıklamasının devamında yer alan ifade şu şekilde:

"Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, 'Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.' mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."