RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Şinasi Yurtsever'e Başsağlığı Mesajı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, usta oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Şinasi Yurtsever'e Başsağlığı Mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için içten bir taziye mesajı yayımladı.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Sinema, tiyatro ve televizyon dünyamızın değerli ismi, usta oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sanatıyla iz bırakan, sahnede ve ekranda büyük bir ustalık sergileyen Yurtsever, hafızalarımızda daima yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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