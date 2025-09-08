RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir Balçova Saldırısı Hakkında Yayıncı Uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Balçova'daki polis merkezine saldırı sonrası yayıncılara resmi açıklamalara uymaları ve teyit edilmemiş bilgileri paylaşmamaları uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:06
RTÜK'ten yayıncılara resmi açıklama çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı'nın uyarısında ayrıca, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır." denildi.

Şahin paylaşımını, "Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." sözleriyle sonlandırdı.

