RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)'ın Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı üzerine önemli bir açıklamada bulundu.

Yayın Yasağı Kararı

Şahin, saldırının ardından mahkeme tarafından bir yayın yasağı kararı alındığını belirtti. Bu kararın, olayla ilgili görüntülerin ve bilgilerin yayılmasının önüne geçtiğini ifade etti.

Gelişmelerin takip edilmesi ve doğru bilgilendirme yapılması açısından RTÜK’ün bu konuda duyarlılık gösterdiği vurgulandı.