DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,11%
ALTIN
3.005,3 0,63%
BITCOIN
2.287.693,87 1,23%

RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması

Şahin, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:11
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)'ın Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı üzerine önemli bir açıklamada bulundu.

Yayın Yasağı Kararı

Şahin, saldırının ardından mahkeme tarafından bir yayın yasağı kararı alındığını belirtti. Bu kararın, olayla ilgili görüntülerin ve bilgilerin yayılmasının önüne geçtiğini ifade etti.

Gelişmelerin takip edilmesi ve doğru bilgilendirme yapılması açısından RTÜK’ün bu konuda duyarlılık gösterdiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek Mesajı
2
İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi
3
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var
4
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama
5
BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki
6
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması
7
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak