RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Uyarı: Artık Neler Olacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ülkemizde kanun dışı yayın yapan kuruluşlara karşı alınacak tedbirlerin ciddiyetine dikkat çekerek, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz," şeklinde konuştu.

Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde düzenlenen iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada, son dönemlerde yaptığı paylaşımlar arasında "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla gündeme gelen açıklamalarının da altını çizdi.

Televizyon kanallarına gönderilen uyarılara değinen Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum fakat toplumu kin ve nefrete sevk eden yayınlara müdahale etmemek, asayişi sağlamaya çalışan kolluk kuvvetlerimizi hedef göstermek anlamına geliyor," dedi.

Şahin, yapılan uyarıları sansür olarak değerlendirenlere de tepki gösterdi. "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir," şeklinde belirtti.

Geçmişteki durumu eleştiren Şahin, "Ne Türkiye eski Türkiye ne de RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz," diyerek artık mevcut şartlar altında gerekli denetimleri yürütmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Son olarak, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti," diyerek, gelecekteki süreçte alınacak kararların kesinleşeceğini duyurdu.