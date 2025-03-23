RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Uyarı: Artık Neler Olacak?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara yönelik uyarıların sona erdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 22:18
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Uyarı: Artık Neler Olacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ülkemizde kanun dışı yayın yapan kuruluşlara karşı alınacak tedbirlerin ciddiyetine dikkat çekerek, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz," şeklinde konuştu.

Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde düzenlenen iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada, son dönemlerde yaptığı paylaşımlar arasında "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla gündeme gelen açıklamalarının da altını çizdi.

Televizyon kanallarına gönderilen uyarılara değinen Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum fakat toplumu kin ve nefrete sevk eden yayınlara müdahale etmemek, asayişi sağlamaya çalışan kolluk kuvvetlerimizi hedef göstermek anlamına geliyor," dedi.

Şahin, yapılan uyarıları sansür olarak değerlendirenlere de tepki gösterdi. "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir," şeklinde belirtti.

Geçmişteki durumu eleştiren Şahin, "Ne Türkiye eski Türkiye ne de RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz," diyerek artık mevcut şartlar altında gerekli denetimleri yürütmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Son olarak, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti," diyerek, gelecekteki süreçte alınacak kararların kesinleşeceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baharın Simgesi Nevruz: Asırlık Geleneklerin Kutlanması
2
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nevruz Mesajı: 'Kapsayıcı ve Kuşatıcı Bir Gündür'
3
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayıncılara Uyarı: Artık Neler Olacak?
4
Avusturya İçişleri Bakanlığı, Mesajlaşma Uygulamalarını Denetleme Sürecini Hızlandırıyor
5
Arap ve İslam Ülkeleri Gazze'de Ateşkes Bozulmasından Endişeli
6
Ürdün ve İran Dışişleri Bakanları Bölgedeki Gerilimi Görüştü
7
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!