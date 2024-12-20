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RTÜK Başkanı Şahin: Medya Okuryazarlığı Dezenformasyonla Mücadelede Anahtar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İklim Yayıncılığı Forumu'nda gençlere medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:30
RTÜK Başkanı Şahin: Medya Okuryazarlığı Dezenformasyonla Mücadelede Anahtar

RTÜK Başkanı Şahin, İklim Yayıncılığı Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, iletişim fakültesindeki gençlerin medya okuryazarlığı konusundaki önemine dikkat çekti. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İklim Yayıncılığı Forumu'nda konuşan Şahin, "Lütfen unutmayın, basit olarak gördüğünüz medya okuryazarlığı bu alanda çok önemli. Dezenformasyonla mücadele, bütün dünyanın sorunu" dedi.

Gençlere Güven ve Medyanın Rolü

Şahin, sosyal farkındalık projelerine verdikleri destekle birlikte, sosyal medyada yayılan dezenformasyonun etkilerine vurgu yaptı. "Doğruya rağbet azaldı. Reyting şehvetine kapılıp da çocuklarımızı heba etmeyelim" diyerek yayıncılara önemli bir mesaj verdi. Gazetecilerin, paylaşımların görülebilirliği için doğru bilgiler araması gerektiğini belirtti.

İklim Bilinci ve Medya Stratejileri

Şahin, akıllarda iklim bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ve çevreciliğin önemini vurguladı. "Hem Cumhurbaşkanımız hem eşi Emine Erdoğan Hanımefendi çevreci. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. İletişim fakültesindeki genç kardeşlerimiz çok güzel gidiyorlar, onlara güveniyorum. Eğer sizin farkındalığınız yoksa sizi etkileyemeyiz" dedi.

Foruma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Doç. Dr. Oğuz Göksu moderatörlük yaptı. Forumda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve doğa ve çevre programı yapımcısı Güven İslamoğlu iklim değişikliği konusundaki görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede medya ve yayıncılık stratejileri, sürdürülebilir şehircilik projeleri ve medyanın rolü detaylı bir şekilde tartışıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (sağ 2), Konya'da Taş Bina Kültür ve...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (sağ 2), Konya'da Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından düzenlenen İklim Yayıncılığı Forumu'na katıldı. Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Oğuz Göksu'nun (solda) yaptığı forumda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sol 2) ile doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu (sağda) da yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (sağ 2), Konya'da Taş Bina Kültür ve...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (sağ 2), Konya'da Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından düzenlenen İklim Yayıncılığı Forumu'na katıldı. Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Oğuz Göksu'nun (solda) yaptığı forumda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sol 2) ile doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu (sağda) da yer aldı.

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