RTÜK Başkanı Şahin'ten Yanardağ'a 'Alevilerin haini çoktur' Tepkisi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' ifadesini nefret söylemi olarak nitelendirip 6112 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 01:10
RTÜK Başkanı Şahin'ten Yanardağ'a 'Alevilerin haini çoktur' Tepkisi

RTÜK Başkanı Şahin'ten Yanardağ Açıklaması

Tele1 yayınında kullanılan ifade için yasal işlem mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de yayımlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği ifadeye ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, programdaki 'Alevilerin haini çoktur' sözünü Alevi vatandaşları hedef alan, ayrıştırıcı ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olarak niteledi.

Başkan Şahin açıklamasında, 'Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir' ifadelerini kullandı.

Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu sözleri en güçlü şekilde kınadıklarını ve 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildirdiklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos'u İstanbul'da Kabul Etti
2
Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam Marmara Park'ta Buluştu
3
Kahramanmaraş Pazarcık'ta Tırın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
4
Bodrum'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında
5
Jandarma Bandosu Söğüt'te Coşturdu — 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
6
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye