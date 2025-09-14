RTÜK Başkanı Şahin'ten Yanardağ'a 'Alevilerin haini çoktur' Tepkisi

RTÜK Başkanı Şahin'ten Yanardağ Açıklaması

Tele1 yayınında kullanılan ifade için yasal işlem mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de yayımlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği ifadeye ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, programdaki 'Alevilerin haini çoktur' sözünü Alevi vatandaşları hedef alan, ayrıştırıcı ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olarak niteledi.

Başkan Şahin açıklamasında, 'Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir' ifadelerini kullandı.

Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu sözleri en güçlü şekilde kınadıklarını ve 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildirdiklerini vurguladı.