RTÜK'ten Narin Güran'ın Kaybolması Üzerine Yayın Yasağı Uyarısı

RTÜK'ten Önemli Uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayıyla ilgili olarak alınan yayın yasağına tüm medya kuruluşlarının uyum göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Yasağı Hakkında Bilgilendirme

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından konuya ilişkin yayın yasağının getirildiğini hatırlatarak, bu kararın önemine dikkat çekti.

Medya Kuruluşlarına Çağrı

Yeni gelişmelerin yaşandığını belirten Şahin, "Birçok medya kuruluşunun, bu gelişmelere dair haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, bütün medya hizmet sağlayıcıların, alınan yayın yasağına uygun hareket etmesi hayati önem taşımaktadır." dedi.

Cezai Yaptırımlar Uyarısı

Şahin, yasağa uymayan medya kuruluşlarına karşı en ağır yaptırımların uygulanacağına da dikkat çekerek, bu durumun hassasiyet taşıdığını ifade etti.