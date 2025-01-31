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RTÜK'ten Yayın İhlalleri İçin Cezalar: 7 Kuruluşa Yaptırım Uygulandı

RTÜK, 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan ceza kesti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:12
RTÜK'ten Yayın İhlalleri İçin Cezalar: 7 Kuruluşa Yaptırım Uygulandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Cezalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli yayın ihlalleri nedeniyle toplamda 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırımlar uyguladı. Bu çerçevede, Halk TV'ye, "Neden Sonuç" adlı programda bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin izni dışında yayımlanması sebebiyle üst sınıra kadar para cezası verildi.

Yangın Yayınları ve Diğer İhlaller

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ile ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV de üst sınırdan para cezası aldı.

Dijital platform Netflix’te yayınlanan "Teen Titans Go" adlı programla ilgili olarak RTÜK, yine üst sınırdan para cezası ve "katalogdan çıkarma" müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'de sanatçı Ferdi Tayfur hakkında sarf edilen "Müzikal açıdan baktığımızda berbattı" sözleri için de üst sınırdan idari ceza verildi. Bunun dışında, TV8’deki "Survivor" adlı programa şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası kesildi.

Huzur Radyo TV'nin Markası İhlal Edildi

RTÜK, Kanal Ege’nin halk sağlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yayın lisansının iptaline karar verdi. Ayrıca, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı yayın şirketinin NOW TV logo itirazını değerlendirerek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıldı ve Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusu reddedildi.

RTÜK, NOW logosunun değiştirilmesi için Huzur Radyo TV'ye 30 gün süre tanıdı.

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