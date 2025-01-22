Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin Türkiye Ziyareti: İletişim Başkanı Altun'dan Açıklamalar

Ruanda Devlet Başkanı Kagame Türkiye'yi Ziyaret Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyaretin, Türkiye ile Ruanda arasındaki cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi görüşme olacağını belirtti.

Görüşmelerde Neler Ele Alınacak?

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu önemli ziyarette iki ülke arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığını ifade etti.

Ziyaretin, Türkiye ve Ruanda arasındaki işbirliğini derinleştirmek için tarihi bir fırsat sunduğunu vurgulayan Altun, iki ülke ilişkilerinin geleceği adına umut verici bir adım olduğunu sözlerine ekledi.