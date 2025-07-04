Ruanda Kurtuluş Günü Resepsiyonu Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Ruanda Kurtuluş Günü 31. Yılında Ankaralılarla Buluştu

Ruanda'nın Kurtuluş Günü kapsamında, 31. yıl dönümü özel bir resepsiyonla Ankara'da kutlandı. Başkentte bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun Açılışı ve Önemi

Etkinlik, Türkiye ve Ruanda'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından, 1994 Ruanda Soykırımı'na ilişkin kısa bir belgesel gösterimi yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, konuşmasına soykırım anmalarak başladı ve bu trajedinin tarihin en karanlık dönemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Ruanda'nın Dönüşümü ve Türkiye-Ruanda İlişkileri

Duran, Devlet Başkanı Paul Kagame'nin liderliğinde Ruanda'nın uluslararası alanda bir model haline geldiğini belirtti. Özellikle ulusal birlik, cinsiyet eşitliği ve ekonomik büyüme gibi konularda kaydedilen ilerlemelerin tüm Afrika için ilham verici olduğunu ifade etti.

Duran, Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde üst düzey ziyaretlerin, ekonomik işbirliğinin ve kültürel etkileşimin katkısını vurguladı. Türk şirketlerinin Ruanda'daki önemli projelerine de dikkat çekti.

Gazze Üzerine Değerlendirmeler

Duran, ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, bu durumu bir soykırım olarak nitelendirdi. Duran, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Türkiye'nin ateşkes çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Afrika'da Barış İçin İşbirlikleri

Duran, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasının da memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türkiye'nin Afrika'da barışın sağlanması için her türlü çabayı desteklediğini kaydetti.

Büyükelçi Kayonga'nın Mesajı

Büyükelçi Kayonga, soykırım döneminde yaşanan ayrımcılığı ve sonucunda Tutsi nüfusunun maruz kaldığı trajediyi hatırlatarak, uluslararası toplumun bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kayonga, Ruanda'nın ulusal birlik ve toplumsal uzlaşıda önemli bir yol katettiğini belirterek, 2024 itibarıyla bu oranların %94,7 seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Ruanda'daki yoksulluk oranının 2024'te %27, aşırı yoksulluk oranının ise %5,4’e düştüğünü belirten Kayonga, Türk şirketlerinin Ruanda'daki altyapı projelerine de önemle dikkat çekti. Ayrıca, Ruandalı öğrencilere Türk akademik sisteminin sağladığı fırsatların altını çizdi.

Konuşmaların ardından geleneksel pasta kesimi gerçekleştirildi ve etkinlik sona erdi.

Ruanda Kurtuluş Günü'nün 31. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Başkent Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran konuşma yaptı.

Ruanda Kurtuluş Günü'nün 31. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Başkent Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran konuşma yaptı.