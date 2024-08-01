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Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Örgütlerin Desteklenmemesi İçin Anlaştı

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, doğudaki silahlı grupların desteklenmemesi konusunda uzlaştı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:51
Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Örgütlerin Desteklenmemesi İçin Anlaştı

Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Önemli Anlaşma

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı grupların desteklenmemesi adına kritik bir anlaşmaya imza attı. Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden gelen bilgilere göre, bu görüşme, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Görüşmeye Katılan Yetkililer

Görüşmeye, Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe ve KDC'li mevkidaşı Therese Kayikwamba katıldı. Anlaşmanın, KDC’nin doğusundaki 23 Mart Hareketi (M23) isyancılarının desteklenmesi konusundaki uzun süredir devam eden gerginliği azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Gerginlik ve Anlaşmanın Arka Planı

Açıklamalarda, KDC'nin Ruanda'yı M23 isyancısını desteklemekle suçladığı; Ruanda'nın ise bu iddiaları reddettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler raporları, Ruanda askerlerinin M23 ile ortak operasyonlar gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu.

Görüşmenin hemen öncesinde, ABD'nin inisiyatifiyle alınan ateşkesin sona ermesi, bu anlaşmanın önemini artırdı. KDC'deki çatışmalar, 2021 Kasım'da başlayan M23 saldırıları sonucunda bölgede binlerce sivilin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

Ateşkes Süreci ve Sonrası

KDC, geçen yıl seçim öncesi bir ateşkes ilan etmiş, ancak çatışmaların yeniden başlamasıyla taraflar arasında 5 Temmuz’da bir ateşkes kararı alınmış ve iki hafta uzatılmıştı. Anlaşmanın, bölgedeki huzuru sağlamak açısından büyük bir adım olduğu belirtiliyor.

Bu yeni gelişmeler, KDC ile Ruanda arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

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