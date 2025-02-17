Rubio, Başkan Yardımcısı Vance'in Münih Konferansı'ndaki İfadelerini Savundu

Rubio'dan Vance'e Destek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı JD Vance'in "Avrupa'da ifade özgürlüğünün gerilediğine" yönelik açıklamalarını savunarak, bu ifadelerin müttefikleri rahatsız ettiğine dair endişeleri geri çevirdi.

Münih Güvenlik Konferansı Açıklamaları

Rubio, CBS News’e verdiği mülakatta, Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı sırasında yaptığı konuşmaya değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Müttefiklerimiz ya da herhangi biri ifade özgürlüğünden ve birilerinin fikirlerini açıklamasından neden rahatsız olsun ki? Sonuçta biz demokrasiyiz."

Dışişleri Bakanı, Münih Güvenlik Konferansı'nın büyük ölçüde demokrasilerden oluştuğunu vurgulayarak, "Burada değer verdiğimiz şeylerden biri de özgürce konuşabilmek ve fikirleri ifade edebilmektir." açıklamasında bulundu.

Ortak Tarih ve Değerler

Rubio, Avrupa ile "Sovyet komünizmini yenme" konusundaki ortak tarihe işaret ederek, Soğuk Savaş döneminde sansür ve baskıyla mücadele ettiklerini belirtti. Bu bağlamda, "Bence bizi Avrupa ile birbirimize bağlayan şey, paylaştığımız gerçek değerlerin ifade özgürlüğü ve demokrasi olduğudur." diye ekledi.

İfade Özgürlüğü ve Tarih

Bir soru üzerine, daha önce Almanya'da ifade özgürlüğünün soykırım yapmak için kullanıldığı yönündeki eleştirilere katılmadığını vurgulayan Rubio, "İfade özgürlüğü soykırım yapmak için kullanılmadı. Soykırım, Yahudilerden ve azınlıklardan nefret eden, aynı zamanda soykırımcı olan otoriter bir Nazi rejimi tarafından gerçekleştirildi. Nazi Almanyasında ifade özgürlüğü yoktu." ifadelerini kullandı.

Vance'in Açıklamaları ve Tepkiler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk günü 14 Şubat'ta yaptığı konuşmada, "Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit Rusya, Çin veya diğer bir dış aktör değil, içeriden gelen tehdit. Avrupa'nın, ABD ile de paylaştığı bazı temel değerlerinin gerilemesi. İngiltere'de ve tüm Avrupa'da korkarım ki ifade özgürlüğü geriliyor." demişti.

Vance’ın bu açıklamalarına ev sahibi Almanya ve Avrupa Birliği(AB) gibi pek çok yerden tepkiler gelmiş, Avrupalı liderler de söz konusu ifadeleri reddetmişti.