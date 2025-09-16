Rubio: Batılıların Filistin'i tanıması İsrail'i 'tepki vermeye zorlar' — Vize iptalleri uyarısı

Rubio'nun Filistin Devleti değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma girişimlerinin İsrail üzerinde tepki yaratabileceğini söyledi. Rubio, Fox News'e verdiği mülakatta, bu adımların çoğunlukla sembolik olacağını ancak olası etkileri konusunda Avrupa başkentlerini ve diğer ülkeleri uyardıklarını belirtti.

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ve Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Katar'a saldırısından hoşnut olmadığını söylediğini aktardı ve Doha ile yürütülen görüşmelerin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade etti.

Avrupalı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının Gazze'de barış anlaşmasına varmayı 'zorlaştıracağını' öne süren Rubio, "Uyardığımız diğer konu da bunun, İsrail'i, tepki olarak harekete geçmeye zorlayacağıydı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören 'E1 Projesi'nin ilerletilmesini onaylamıştı.

Charlie Kirk soruşturması ve vize uyarısı

Rubio, mülakatta ayrıca bazı kişilerin aktivist ve sosyal medya figürü Charlie Kirk'ün öldürülmesini kutlamasını eleştirdi. Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Rubio, bu tür kutlamalarda bulunan yabancıların vizelerinin iptal edilebileceği yönünde uyarıda bulundu: 'Vize, ziyaretçi olduğunuz anlamına geliyor. ABD'de ziyaretçisiniz. Olumsuz ve yıkıcı davranışlar sergileyenleri ülkemizi ziyaret etmeye davet etmiyoruz.' Rubio, halihazırda ülkede bulunanların vizelerinin iptal edilmesi gerektiğini ve ülkeye gelmelerine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Rubio, konuyla ilgili olarak ABD merkezli X platformunda da paylaşım yaparak, 'Vize iptalleri geliyor. Vizeyle buraya geldiyseniz ve siyasi bir kişinin halka açık ortamda suikasta uğramasını kutluyorsanız sınır dışı edilmeye hazırlanın.' ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.