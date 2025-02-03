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Rubio: Çin'in Panama Kanalı Üzerindeki Etkisi Azaltılmalı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini açıkladı ve gerekli önlemler alınacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:58
Rubio: Çin'in Panama Kanalı Üzerindeki Etkisi Azaltılmalı

Rubio: Çin'in Panama Kanalı Üzerindeki Etkisi Azaltılmalı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, ABD'nin "gerekli önlemleri" alacağını vurguladı.

Rubio, Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile başkent Panama City'de bir araya geldi. Bu görüşmenin, ABD ile Panama arasındaki stratejik ilişkinin yeniden canlandırılması adına "önemli bir adım" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in kanal üzerindeki etkisinin kabul edilemez olduğuna inandığını belirten Rubio, acil değişikliklerin yapılmaması halinde, ABD'nin Panama ile yaptığı anlaşma uyarınca haklarını korumak için adım atması gerektiğini dile getirdi.

Rubio ayrıca, düzensiz göç krizinin sona erdirilmesi için işbirliği çabalarına da dikkat çekti. Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna atıfta bulundu. Trump, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Mulino, 20 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarına yanıt vermişti: "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak."

Trump'ın iddialarının somut bir gerçekliği olmasa da, Çin'in Panama'da büyük çaplı yatırımları bulunmakta ve ülke, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir.

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