Rubio'dan Afganistan'daki ABD'li Tutuklulara Dikkat Çeken Uyarı

Afganistan'daki ABD'li Tutuklular Konusunda Kritik Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan'da bildirilen tutuklu sayısının gerçekte daha yüksek olduğunu belirtti. Ülkedeki geçici hükümetin liderleri için önemli bir ödenecek tuzağı kurmanın gerektiğini açıkladı.

Rubio'nun Açıklaması

Rubio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Afganistan'da, daha önce bildirilenden daha çok ABD'li tutuklu bulunduğunu duyduk." ifadesini kullanarak, bu durum üzerine adım atılması gerektiğini vurguladı.

Rubio, "Eğer bu doğruysa, üst düzey liderlerin başına, Usame Bin Ladin için belirlenen ödülden daha yüksek bir ödül koymak zorunda kalacağız." yorumunda bulundu.

Mahkum Takası ve Geçmiş Olaylar

Afganistan ve ABD arasındaki mahkum takası ile ilgili bilgiler de gündeme geldi. Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nın 21 Ocak tarihli açıklamasında, ABD vatandaşları karşılığında Han Muhammed isimli Afgan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurmuştu. Han Muhammed'in, yaklaşık 20 yıl önce Nangerhar vilayetinde tutuklandığı belirtilmiştir.

Katar Dışişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre, Katar'ın iyi niyetli girişimi sonucunda, Afganistan'daki tutuklu iki Amerikan vatandaşı serbest bırakılmış, karşılığında ise ABD'de tutuklu bulunan bir Afgan serbest kalmıştır.