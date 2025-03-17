Rubio, Husilere Karşı Saldırıları 'İyilik' Olarak Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Husilere yönelik saldırıların global iyiliğe katkı sağladığını savundu. Yemen'deki durum ve ticaret ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 01:58
Rubio, Husilere Karşı Saldırıları 'İyilik' Olarak Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Husilere Yönelik Saldırıların Gerekçesini Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'deki Husilere karşı başlattıkları saldırıların "tüm dünyaya iyilik yaptıklarını" iddia etti. Rubio, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Husilerin Saldırı İstatistikleri

Rubio, son 18 ay içinde Husilerin ABD donanmasına 174 ve ticari gemilere 145 kez saldırdığını belirtti. Husilerin, Kızıldeniz'den geçiş yapan gemileri kontrol etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD'nin Saldırı Stratejisi

Bakan Rubio, ABD'nin Yemen'deki Husilere karşı başlattığı saldırıların, onların "bunu yapma kabiliyetleri kalmayana kadar" devam edeceğini vurguladı. Eski Başkan Joe Biden yönetiminin, Husilere karşı yanıt verme dışında bir şey yapmadığını söyleyen Rubio, "Bu adamları ve küresel deniz taşımacılığını hedef alarak tüm dünyaya iyilik yapıyoruz" dedi.

Ticari İlişkiler Üzerine Açıklamalar

Rubio, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı tarifelerin, Kanada ve Meksika'nın ticaret ilişkilerine zarar verip vermeyeceği hakkında, bu ülkelerin "mini bir ticaret savaşına" girdiğini belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret dengesinin altüst olduğuna inandığını vurguladı.

Rusya ile Görüşme Değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair Rubio, "Bence umut verici bir görüşme oldu" ifadesini kullandı. Çatışmaların durmasını sağlamak ve kalıcı bir çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Filistinli Aktivist Üzerine Yorumlar

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destek gösterilerine öncülük eden Mahmud Halil'in "terörizmle" bağlantısı olduğu iddialarına yönelik somut delil sunamayan Rubio, "Eğer vize başvurunuzda 'Hamas yanlısı etkinliklere katılmak için geliyorum' derseniz, bu bizim dış politika çıkarlarımıza ters düşer" dedi.

Sonuç olarak, Rubio, Halil'in terörizmle bağlantısının olduğunu düşünse de, bunu kanıtlamakta zorlandığını kabul etti.

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