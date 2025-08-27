Rubio, İngiliz, Alman ve Fransız Bakanlarla İran'ın nükleer müzakerelerini görüştü

Rubio ve Avrupalı mevkidaşları İran'ı telefonda görüştü

Taraflar 'nükleer silah edinmeme' taahhüdünü yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla İran ile devam eden nükleer müzakereleri gündemine alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklamada, Rubio'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin 2015 nükleer anlaşmasındaki "İran'ın ihlalleri" gerekçesiyle Tahran yönetimine karşı BM'nin "snapback" yaptırım sürecini başlatmasının beklendiği bir ortamda yapıldığı kaydedildi. Görüşmede özellikle İran'ın nükleer kapasitesi ele alındı.

Tarafların, İran'ın "asla nükleer silah geliştirmemesi ve edinmemesi" konusunda kararlılıklarını yeniden vurguladıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca, "snapback" olarak adlandırılan yaptırım mekanizmasının yeni bir BM oylamasına gerek kalmaksızın eski yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanmasını sağladığı hatırlatıldı.