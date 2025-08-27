DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,16%
ALTIN
4.480,28 -0,17%
BITCOIN
4.610.747,18 -0,91%

Rubio, İngiliz, Alman ve Fransız Bakanlarla İran'ın nükleer müzakerelerini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla İran'ın nükleer müzakerelerini ele aldı; taraflar nükleer silah edinmeme kararlılığını yineledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:17
Rubio, İngiliz, Alman ve Fransız Bakanlarla İran'ın nükleer müzakerelerini görüştü

Rubio ve Avrupalı mevkidaşları İran'ı telefonda görüştü

Taraflar 'nükleer silah edinmeme' taahhüdünü yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla İran ile devam eden nükleer müzakereleri gündemine alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklamada, Rubio'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin 2015 nükleer anlaşmasındaki "İran'ın ihlalleri" gerekçesiyle Tahran yönetimine karşı BM'nin "snapback" yaptırım sürecini başlatmasının beklendiği bir ortamda yapıldığı kaydedildi. Görüşmede özellikle İran'ın nükleer kapasitesi ele alındı.

Tarafların, İran'ın "asla nükleer silah geliştirmemesi ve edinmemesi" konusunda kararlılıklarını yeniden vurguladıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca, "snapback" olarak adlandırılan yaptırım mekanizmasının yeni bir BM oylamasına gerek kalmaksızın eski yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanmasını sağladığı hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
5
Çardakcı ve Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu
6
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla sanayide dönüm noktası
7
Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi