Rubio Meksika ve Ekvador'u Ziyaret Edecek — ABD-Venezuela Gerilimi Tırmanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-4 Eylül'de Meksika ve Ekvador'u ziyaret edecek; gündemde uyuşturucu kartelleriyle mücadele, fentanil kaçakçılığı ve bölgesel güvenlik var.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:39
Rubio Meksika ve Ekvador'u Ziyaret Edecek — ABD-Venezuela Gerilimi Tırmanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yönetimin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ile denizaltı gönderdiği ve ABD-Venezuela geriliminin arttığı bir dönemde Meksika ile Ekvador'u ziyaret edecek.

Ziyaret Tarihi ve Amaç

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Rubio, 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ile Ekvador'a gidecek. Açıklamada, Rubio'nun gündeminde uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Bölgeye Gönderilen Güçler ve Zamanlama

Söz konusu ziyaretin, ABD'nin Karayiplerin güneyi ile Venezuela açıklarına 7 savaş gemisi ve bir denizaltı göndermesinin hemen akabinde gerçekleşecek olması dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle orduya ait unsurları bölgeye gönderme kararı sonrası bir deniz grubunun hareket ettiği bildirilmişti.

Gerginliğin Arttığı Adımlar

Trump daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, talimatın ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmiş, Trump da 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela'dan Tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

