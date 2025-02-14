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Rubio: Trump'ın Gazze Planı Tek Seçenek, Arap Ülkeleri Daha İyi Bir Plan Sunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu, Trump'ın planına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 03:26
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 03:26
Rubio: Trump'ın Gazze Planı Tek Seçenek, Arap Ülkeleri Daha İyi Bir Plan Sunmalı

Rubio'dan Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı radyo programında Gazze bölgesindeki durumu ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Rubio, konuşmasında Donald Trump'ın Gazze planının dışında başka bir alternatif olmadığını belirterek, bölgedeki ülkelerin daha iyi bir plan sunma vaktinin geldiğini savundu.

Trump'ın Gazze Planı Tek Seçenek

Rubio, açıklamalarında, "Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı. Daha iyi bir planları varsa sunmanın tam zamanı. Bunu heyecanla bekliyoruz." dedi. Gazze’deki ateşkesin geçici olabileceğine de dikkat çeken Rubio, Hamas'ın esirleri serbest bırakma istemediğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşında İlerleme Umudu

Rusya-Ukrayna konusuna da değinen Rubio, ABD’nin Trump önderliğinde savaşın sona ermesini istediğini, bu sürecin muhtemelen bir ateşkesle başlayacağını ifade etti. Tarafların enerji altyapısına zarar vermemesi ve yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirten Rubio, "Savaşın sona ermesi Trump'sız olmayacak," şeklinde konuştu.

Uluslararası İş Birlikleri

Rubio, Ukrayna ile ortaklık geliştirilmesi ve ülkenin yeniden inşası için önemli adımlar atılmasının gerekliliğini belirtti. Ayrıca, Meksika ile yürütülen sınır güvenliği çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, fentanil sorunu ve düzensiz göçmen akınına karşı uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Avrupa Ziyareti ve Diplomasi

Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği görüşmelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Rusya ile iletişim kanallarını yeniden inşa etmenin gerekliliğini vurguladı.

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