Rubio ve Abdulati, Orta Doğu Gelişmelerini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Mısırlı Mevkidaşı ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Sudan'daki savaş konuları masaya yatırıldı.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular

Yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan ortaklıkları, Gazze'deki esir takası ve ateşkes sonrası süreç, Suriye'deki yeni yönetim ve Sudan'daki savaş konularını detaylı bir şekilde ele aldı.

Rubio ve Abdulati, Suriye'de kapsayıcı bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu vurgularken, ABD ve Mısır arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, güvenlik ve istikrar açısından kritik olduğunu belirtti.

Rubio, Gazze'deki ateşkes için Mısır'ın arabuluculuk çabaları ile bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik gayretlerinden dolayı Abdulati'ye teşekkür etti.