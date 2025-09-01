Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı

Kaza ve Yaralanmalar

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Rudy Giuliani’nin New Hampshire eyaletinde geçirdiği trafik kazasında yaralandığı bildirildi.

Giuliani’nin güvenlik şefi Michael Ragusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New Hampshire’da otoyolda giderken aracının arkadan darbe alması sonucunda Giuliani’nin omurgasında kırık, kol ve bacağında yaralanmalar meydana geldiğini belirtti.

Ragusa, kazanın "hedefli bir saldırı" olmadığını ifade etti ve Giuliani için "Yaralandı ama morali iyi ve çok iyi bir şekilde iyileşiyor." dedi.

81 yaşındaki Giuliani’nin kazadan sonra kaldırıldığı en yakın sağlık merkezinde tedavi altında tutulduğu kaydedildi.