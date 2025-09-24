Rus jetleri Baltık Denizi'nde Alman fırkateyninin üstünden uçtu — Pistorius uyardı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Federal Meclis'te Rusya'yı NATO'yu kışkırtmakla suçladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis'te 2026 bütçe görüşmeleri sırasında Rus jetlerinin Baltık Denizi'nde Alman donanmasına ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu ileri sürdü ve Moskova'yı NATO müttefiklerini provake etmekle suçladı.

Pistorius, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor.

Bakan, Putin'i hata yapmakla da itham ederek NATO'nun Rus provokasyonlarına karşı hem açık ve kararlı yanıt verdiğini hem de ihtiyatlı davrandığını vurguladı. Pistorius, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Başka bir deyişle, Putin'in provokasyonlarına kanmıyoruz, gerginliği tırmandırma tuzağına düşmüyoruz.

Pistorius, Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ve Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ile son günlerde Baltık Denizi'nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapılmasının, Rusya'nın sınırları sık ve yoğun bir şekilde test ettiğini gösterdiğini belirtti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Pistorius'un söz ettiği Rus savaş uçakları geçen hafta sonu Baltık Denizi'ndeki Alman donanmasına ait Hamburg fırkateyni üstünde uçuş gerçekleştirdi. Almanya Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu savaş gemisinin 22 Eylül'de başlayan NATO'nun "NEPTUNE STRIKE-2025.3" tatbikatına katıldığını bildirdi.

2026 savunma bütçesi ve artış çağrısı

Pistorius, artan jeopolitik riskler karşısında Alman savunma bütçesinin önemli ölçüde artırılması çağrısında bulundu. Bakanlar Kurulu'nun onayladığı Almanya'nın 2026 bütçe taslağına göre, ülke savunma bütçesi 20 milyar avronun üzerinde artarak yaklaşık 82,7 milyar avroya ulaşacak.

Özel savunma fonları da dahil olmak üzere toplam savunma harcamalarının ise 2026'da yaklaşık 117,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Almanya, bu yıl savunma harcamaları için Savunma Bakanlığı bütçesinden 62,43 milyar avro ve özel fonlardan 24,06 milyar avro olmak üzere toplamda yaklaşık 87 milyar avro ayırmayı planlıyor.