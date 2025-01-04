Rus Yolcu Uçağı Mısır'da Acil İniş Yaptı

Rusya'ya ait bir yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Mısır'ın Şarm eş-Şeyh Havalimanı'na acil iniş yaptı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın detayları paylaşıldı.

Açıklama ve Olayın Gelişimi

Cuma akşamı, Ural Airlines hava yolu şirketine ait Airbus A-321 uçak, 236 yolcusuyla birlikte kalkış yaptıktan sadece 10 dakika sonra motorlarda bir arıza tespit edildi. Uçağın pilotu, durumu hava kontrol kulesine bildirerek acil iniş talep etti.

Uçak, yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inerek, tüm yolcular emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi.

Uzman Ekipler Devrede

Açıklamada, yaşanan teknik arızanın nedeninin tespit edilmesi ve gerekli onarım işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Uçuş güvenliğinin ön planda tutulduğu bu durumda, yolcuların sağlığı ve güvenliği öncelik taşımakta.