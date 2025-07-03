Rusya, Afganistan Yönetimini Resmen Tanıyan İlk Ülke Oldu

Rusya, Afganistan Yönetimini Resmen Tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrasında kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdıklarını açıkladı. Kabulov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, "Evet, tanıdı" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın Yeni Moskova Büyükelçisi ile Görüşüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atanan Gul Hasan arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Açıklamada, Hasan'ın Rudenko'ya güven mektubunun kopyalarını teslim ettiği belirtildi.

Afganistan'dan Tarihi Adım

Afganistan geçici hükümeti, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, yeni Moskova Büyükelçisi Dimitry Zahirnov'un Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye güven mektubunu sunduğunu ve Rusya'nın Afganistan yönetimini resmen tanıma kararını kendilerine aktardığını bildirdi. Zahirnov, bu kararı "tarihi bir adım" olarak nitelendirirken, Muttaki; bunun iki ülke arasındaki "pozitif ilişki, karşılıklı saygı ve yapıcı angajmanın yeni bir aşaması" olduğunu ifade etti.

İlk Resmi Tanıma

Rusya'nın bu kararı ile 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan hükümeti ilk kez bir ülke tarafından tanınmış oldu. ABD ve NATO askeri güçlerinin 2021 yazında ülkeden ayrılmasıyla birlikte önceki hükümet devrilmiş, Taliban geçici hükümetini duyurmuştu.

Taliban, Terör Örgütleri Listesinden Çıkarıldı

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi yönünde bir karar alındığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdıklarını bildirdi. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun (sağda), Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atanan Gul Hasan (solda) ile görüştüğü belirtildi.