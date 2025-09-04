Rusya, AZAL uçağı için 1 milyar 3 milyon ruble sigorta ödemesini başlattı

Rusya, AZAL uçağı için sigorta ödemelerini başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL uçağıyla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre sigortayı yapan "AlfaStrakhovanie" şirketi, uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) tutarını ödedi.

Ödemelerin dağılımı

Açıklamada, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolcuların büyük kısmına ilişkin tazminatların ödendiği belirtildi. Toplam 62 yolcudan 46'sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı aktarıldı.

Dağılım şu şekilde bildirildi: 15 Rus vatandaşından 7'si, 38 Azerbaycan vatandaşından 35'i, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamı ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemeler gerçekleştirildi.

Buna ek olarak, bugüne kadar mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı; diğer yolculara ilişkin süreçlerin ise sürdüğü kaydedildi.

Kaza ve diplomatik yansımalar

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamış; olay Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde gerilim yaratmıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." şeklinde açıklamada bulunmuştu.