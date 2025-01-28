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Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın UNESCO faaliyetlerini siyasallaştırdığını ve çifte standart uyguladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:29
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Sert Eleştiriler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) faaliyetlerini siyasallaştırmaya çalıştığını öne sürdü. Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Lavrov, "Sadece bir grubun, bu durumda Batılı ülkelerin, çıkarlarına hizmet etmesi bir hastalık olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Siyasallaştırma Çabaları

Toplantıda UNESCO'nun faaliyetlerine yönelik eleştirilerde bulunan Lavrov, Batılı ülkelerin UNESCO tüzüğünü ihlal ederek örgüt birimlerini Ukrayna yanlısı bir gündemle doldurmaya çalıştığına dikkat çekti. Bakan, UNESCO Yönetim Kurulu'nun Rusya aleyhine Kırım ve Ukrayna konusundaki kararları ile çifte standart uyguladığını vurguladı.

UNESCO Genel Direktörü'ne Eleştiriler

Lavrov, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’ın Ukrayna yanlısı tavır sergilediği ve Rus tarihi ile ilgili heykellerin yok edilmesine kayıtsız kaldığını belirtti. "Sadece bir grubun, bu durumda Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek, hastalıktır" diyen Lavrov, UNESCO’nun tarafsızlığına vurgu yaptı.

UNESCO İlkelerine Bağlılık Vurgusu

Bakan, UNESCO’da gerçekleşen çifte standart uygulamalarını ifşa etmeye devam edeceklerini belirterek, UNESCO’nun ilkelerine sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini savundu. Rusya, 1954’te UNESCO’ya katılmış olup, ülke genelinde 30'dan fazla alan Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

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