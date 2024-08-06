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Rusya: Batı, Ukrayna Sorununun Çözümünü Engelliyor

Rusya, Batı'nın Ukrayna meselesinin çözümünü engellediğini belirterek, durumu eleştirdi ve net ilerleyişlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:36
Rusya: Batı, Ukrayna Sorununun Çözümünü Engelliyor

Rusya'dan Batı'ya Eleştiri

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batı'nın Ukrayna meselesinin çözümünü engellediğini vurguladı.

Müzakere Süreci ve Batı'nın Rolü

Şoygu, Batılıların Rusya'yı uzun bir müzakere sürecine sürükleyebileceklerini düşündüğünü belirterek, "Eğer Moskova'nın savaş alanında zayıflayacağına dair planları varsa, kayıptadırlar," dedi.

Azerbaycan ile Görüşmeler

Bakü'deki İlham Aliyev görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Şoygu, görüşmelerde Güney Kafkasya'daki güvenlik durumu ve barış anlaşmaları üzerine tartıştıklarını ifade etti.

İran ile Temaslar

Şoygu, İran'a yaptığı ziyareti hatırlatarak, burada Suriye ve Lübnan konularını masaya yatırdı.

Ukrayna ile Savaş Durumu

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, Başkan Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın belirli bölgelerden çekilmeyi kabul etmesi halinde müzakerelere başlayabilecekleri teklifinin karşılıksız kaldığını ifade etti.

Ukrayna'nın Stratejileri

Şoygu, Batı'nın Kopenhag veya İsviçre tarzında müzakereler ileri sürerek, çatışmaları kendi lehine durdurmaya çalıştığını belirtti. "Somut eylemlerine güveneceğiz," dedi.

Askeri İlerleyiş ve Kayıplar

Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaşmaya devam ettiğini aktaran Şoygu, Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğini kaydetti. "Son iki ayda 420 kilometrekarelik alan kurtarıldı ve 115 bin Ukraynalı asker kaybetti," diye ekledi.

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