Rusya, Çad'daki Silahlı Saldırıyı Kınadı

Rusya'dan Çad'a Destek Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çad’ın başkenti Encemine’deki Başkanlık Sarayı’na dün akşam gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının "terör eylemi" olduğu vurgulandı.

Terör Saldırısına Tepki

Açıklamada, "Moskova, Çad'ın meşru yönetimine yönelik bu terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı. Saldırının ardından, başkanlık muhafızları ile silahlı saldırganlar arasında çatışmalar yaşandı.

Çad'daki Olayın Perde Arkası

Saldırıda üzücü bir şekilde 1 hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği, saldırganlardan ise 18'inin ölü ve 9'unun yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi. Çad hükümeti, bu olayı darbe teşebbüsü olarak değerlendirdi.

Boko Haram Bağlantısı İddiası

Saldırının, Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlendiği iddia ediliyor. Bu gelişmeler, uluslararası güvenlik endişelerini artıran bir durumu ortaya koyuyor.