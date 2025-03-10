Rusya, Çin ve İran Çabahar Limanı'nda Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştiriyor

Üç Ülke, Çabahar Limanı'nda Askeri İşbirliği Yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus, Çin ve İran donanmalarının Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nda.

Deniz Güvenlik Kuşağı-2025 Tatbikatı

Deniz Güvenlik Kuşağı-2025 adı altında gerçekleştirilen tatbikata, İran'ın Çabahar Limanı'nda başladı. Bakanlık, Pasifik Filosuna ait 'Rezkiy' ve 'Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsıdenjapov' isimli korvetler ile 'Peçenga' isimli tankerin görev aldığını açıkladı. Tatbikatta, Çin ve İran donanmalarına ait gemilerin de yer aldığı belirtildi.

Açıklanan Tatbikat Faaliyetleri

Tatbikat kapsamında, Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde birkaç gün boyunca mürettebat, ele geçirilen gemileri kurtarma, denizde arama ve kurtarma görevleri gerçekleştirecektir. Ayrıca, deniz ve hava hedeflerine topçu ateşi açılması planlanmaktadır.

Tatbikata Katılım Detayları

Ortak tatbikata, yaklaşık 15 gemi, destek gemileri, muharebe botları ve helikopterler katılmaktadır. İran tarafının düzenlediği bu uluslararası deniz tatbikatı, 7. kez gerçekleştirilmektedir. İlk kez 2018 yılında Umman Denizi'nde yapılan tatbikata, Rus, Çin ve İran Donanması'na bağlı gemiler sürekli olarak katılım göstermektedir.

Tatbikatın Amaçları

Tatbikatların temel amacı deniz güvenliğini sağlamak, denizde korsanlık ve terörizmle mücadele etmek ve deniz haberleşmesini korumaktır.