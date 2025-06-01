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Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü

Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün trenin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 10:09
Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü

Rusya'nın Bryansk bölgesinde gerçekleşen elim olayda, bir otoyol köprüsü seyir halindeki bir yolcu treninin üzerine çökerek büyük bir felakete yol açtı. Olay sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, resmi Telegram kanalında yaptığı açıklamada, köprünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren trenin üstüne çöktüğünü duyurdu. Kazanın ardından arama kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek çalışmalara başladı.

Bogomaz, yapılan çalışmalar neticesinde 66 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar arasında 3 çocuk da bulunuyor. Yaralılardan 44'ü hastaneye kaldırılırken, 22'si ayakta tedavi edildi.

Rusya Demir Yolları, köprünün çökmesine sebep olarak ulaşıma müdahale edilmesini gösterdi. Olayın detayları ve nedenleri üzerine araştırmalar devam ediyor.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi...

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri hasar gören vagonlar ile lokomotifi incelemeye devam ediyor.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi...

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri hasar gören vagonlar ile lokomotifi incelemeye devam ediyor.

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