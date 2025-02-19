Rusya'dan ABD İlişkilerine Normalleşme Mesajı

Rusya ile ABD İlişkilerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile her alanda ilişkilerin normalleşmesine yönelik önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Lavrov, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekillerine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında güvenlik ve stratejik istikrar konularında görüşmelerin yapılabilmesi için uygun koşulların oluşturulmasını umduklarını belirtti.

Uzun Süreli Görüşmelerin Sonucu

Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirerek, “Dünkü görüşmelerin de gösterdiği gibi, her alanda ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir hareketlenme başlıyor. Bu, yalnızca Ukrayna krizinin çözümü için değil, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, ekonomik ve jeopolitik alanlarda ortaklığın yeniden kurulması ve genişletilmesi için bir hazırlık yapma aşamasıdır.” ifadelerini kullandı.

Çıkarların Uyumu ve Çatışmalar

Lavrov, Rusya ile ABD'nin ulusal çıkarlarının hiçbir zaman tam olarak örtüşmeyeceğini vurgularken, çıkarların örtüşmesi durumunda bunun her iki taraf için de kazançlı olabileceğini belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin, uluslararası ilişkilerin her devletin ulusal çıkarlarına dayanması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

Biden Yönetiminin Etkileri

Lavrov, Joe Biden yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve bu mirası ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaları gerektiğini açıkladı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, devletler arasındaki çıkar farklılıklarının çatışmaya dönüşmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Rusya'nın Afrika Yatırımları

Öte yandan, Bakan Lavrov, Rusya'nın önümüzdeki iki yıl içinde Afrika'da yedi büyükelçilik açmayı planladığını duyurdu. Gambiya, Liberya, Komor Adaları, Nijer, Sierra Leone, Togo ve Güney Sudan gibi ülkelerde yeni büyükelçiliklerin açılmasının sistematik bir şekilde devam ettiğini ifade etti.