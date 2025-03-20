Rusya'dan ABD'ye Eleştiri: Silah Yardımları Barışa Zarar Veriyor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların barışa yönelik çabalarla çeliştiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:13
Rusya'dan ABD'ye Eleştiri: Silah Yardımları Barışa Zarar Veriyor

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya Silah Sevkiyatı Barışa Zarar Veriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin, barışın sağlanmasına yönelik girişimlerle çeliştiğini belirtti. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail-Hamas İlişkileri

Zaharova, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Zaharova, İsrail ile Hamas arasında ocakta sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Filistin topraklarındaki durumun ancak belirli anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle iyileşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Güney Kafkasya'daki İstikrar

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını değerlendiren Zaharova, "Barış isteyen bir ülke olarak, terör örgütlerinin silahlandırılmasına karşı çıkmalıyız" ifadesini kullandı. Ayrıca, Ermenistan'a askeri teçhizat sevkiyatı planlarının, bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit edeceğini belirtti.

Yemen ve Barış Çabaları

Zaharova, Yemen konusuna da değinerek, tarafları güç kullanımından vazgeçmeye çağırdı. Durumun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini ifade etti.

Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderilmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna'ya barış güçlerinin gönderilmesi konusundaki sözlerine tepki gösteren Zaharova, bu durumun NATO ile Rusya arasındaki gerginliği artıracağını söyledi.

Kiev Yönetiminin Eylemleri

Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki enerji altyapısına yönelik saldırısını hatırlatarak, Kiev'in ABD'nin barışçıl inisiyatiflerini engellemek amacıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu vurguladı.

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