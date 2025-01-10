Rusya'dan Amasra'ya 1015 Yolcu Taşıyan Kruvaziyer Gemisi Demir Attı

1015 Yolcu Amasra Limanı'nda

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi. Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra, 1015 yolcu ve 454 kişilik mürettebatıyla gelen bu gemi sayesinde yeniden ziyaretçilerini ağırladı.

Geminin Özellikleri ve Sefer Bilgileri

193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan bu 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 61. seferini gerçekleştirmiş oldu. Geminin yolcuları Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Turistlere Özel Karşılama

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Misafirler, ardından Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek üzere limandan ayrıldılar.

Safranbolu'ya Ek Tur

Yolcuların bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitmeyi tercih ettiler.

Geminin Gelecek Rotası

Amasra'ya bu yılın ikinci seferini yapan Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği bildirildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.