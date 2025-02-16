Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin önemli bir diyalog sinyali taşıdığını belirtti. Peskov, "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Ukrayna krizinin çözümündeki durumu ele aldı. Putin ve Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptıkları görüşmeyi değerlendirirken, bu durumun diyalog yoluyla sorunları çözme yönündeki güçlü bir sinyal olduğunun altını çizdi.

Peskov, eski ABD yönetimi ile sağlıklı bir iletişimin olmadığını hatırlatarak, Trump’ın sorunları diyalogla çözme isteğine büyük değer verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Putin ile Trump’ın yüz yüze görüşmesi için özel hazırlıkların gerektiği bilgisini paylaştı.

Peskov, Trump’ın, eski Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin 80. yıl dönümü münasebetiyle 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılmasından memnuniyet duyacaklarını vurguladı ve Trump'ın gerektiği zaman Rusya’ya gelebileceğini belirtti.

Peskov, savaş öncesi Ukrayna meselesinin Minsk anlaşmalarıyla çözülmeye çalışıldığını hatırlatarak, "Bu anlaşmalar uygulansaydı, Ukrayna bütün olurdu." dedi. Batı’nın Rusya’yı kandırdığını ifade eden Peskov, Batı ile olan ilişkilerde edindikleri tecrübeyi göz önünde bulunduracaklarını ve Kiev yönetiminin de bağımsız harekete geçme konusunda sınırlı olduğunu kaydetti.