Rusya'dan Çin'e Batı'ya Karşı 'Çifte Direniş' Çağrısı

Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Igor Morgulov, Batı'nın uluslararası arenada Rusya ve Çin'e yönelik 'çifte çevreleme' siyasetine karşı birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Morgulov, RIA haber ajansı ile yaptığı röportajda, iki ülkenin ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşbirliği Vurgusu

Moskova'nın ekonomi ve güvenlik alanlarında Pekin ile daha fazla işbirliği yapmayı arzuladığına dikkat çeken Morgulov, "Ülkelerimiz, uluslararası alanda Batı'nın Rusya ve Çin'e karşı uygulamaya çalıştığı çifte çevrelemeye, çifte direnişle yanıt vermeyi sürdürmeli," dedi.

Ukrayna Meselesi Üzerine

Morgulov, Çin'in Ukrayna meselesinde Rusya'nın endişelerini paylaştığını belirtirken, "Pekin de benzer sınamalarla karşı karşıya" ifadesini kullandı. Morgulov, "ABD ve Asya-Pasifik bölgesindeki müttefikleri, Çin üzerindeki askeri baskıyı sistematik olarak artırıyor," şeklinde konuştu.

Ticarette Yerel Para Birimlerine Geçiş

Batı'nın Rusya'yı küresel bankacılık sisteminden dışlamasının ticaret ödemelerini zorlaştırdığını hatırlatan Morgulov, iki ülke şirketlerinin yerel para birimleriyle ticareti tercih ettiğini belirtti. "Ulusal para birimleriyle ticareti düzenleyen adımların zamanında atılması sayesinde ödemelerin yüzde 90'ından fazlası bu yolla yapılıyor. Ortaklar olarak etkin eşgüdüm içinde karşılıklı ticareti ve ekonomik işbirliğinin istikrarını sağlamayı başardık," diye ekledi.

Gelecek Temaslar

Morgulov, 2025'te Çin ile Rusya arasında liderler ve meclis heyetleri arasında üst düzey temasların planlandığını, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini aktardı.

Çin-Rusya Yakınlaşması

ABD ile jeopolitik rekabetin arttığı bir dönemde, Çin'in, Ukrayna savaşının yarattığı benzer zorluklarla karşılaşan Rusya ile yakınlaştığı görülüyor. Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. İki ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı global sorunlarda sıkça birbirlerini destekleyen politikalara imza atıyor.

Ayrıca, iki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğine devam ediyor. Çin-Rusya yakınlaşması, Batı'nın Pekin yönetimine, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda siyasi ve ekonomik destek vermemesi konusundaki telkinlerine rağmen sürdürüyor.