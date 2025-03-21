Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Suca'daki doğal gaz enerji tesisini patlatmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik bir provokasyon olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gece 00.20 civarında Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde sınıra birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Suca doğal gaz ölçüm istasyonunu havaya uçurdu. Daha önce günlük 40 milyon metreküpten fazla doğal gazın Avrupa ülkelerine pompalandığı söz konusu tesis, 7 Ağustos 2024'ten bu yana Ukrayna ordusunun kontrolündeydi.

Açıklamada, Ukrayna askerlerinin bu süre zarfında burayı güvenli lojistik noktalarından biri olarak kullandığı da belirtildi. Kursk bölgesi topraklarından çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bu patlamanın, Kiev rejiminin kasıtlı bir provokasyonu olduğuna dikkat çekildi.

Buna ek olarak, Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmak amacıyla Rusya'nın enerji altyapısına yönelik son dönemdeki saldırılarının bir parçası olduğunu vurguladı.