Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Novopetrovskoye yerleşiminin ele geçirildiğini ve 6-12 Eylül saldırılarında çok sayıda hedefin vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:27
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Novopetrovskoye yerleşim biriminin kontrolünün sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğu askeri birlikleri tarafından yürütülen taarruz eylemleri sonucunda bölgenin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 6-12 Eylül tarihleri arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla 6 grup saldırı düzenlediği; bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusu için kullanılan ulaştırma ve enerji altyapı tesisleri, askeri havaalanları ile silah ve askeri teçhizat depolarının imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca uzun menzilli insansız hava araçları için komuta merkezleri, montaj, depolama ve fırlatma alanları, insansız deniz aracı üretim atölyesi ile Ukrayna silahlı güçleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, geçen hafta Rus ordusunun taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşoye ve Sosnovka yerleşim birimlerinin de ele geçirildiği hatırlatıldı.

Bakanlık, ayrıca Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 model savaş uçağını düşürdüğünü ifade etti.

"Doğu askeri birlikleri, taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novopetrovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi."

