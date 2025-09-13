Rusya: Dnipropetrovsk'te Novonikolayevka Yerleşimi Ele Geçirildi

Rusya, Dnipropetrovsk'te Novonikolayevka'yı ele geçirdi

Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin cephede ilerlediği belirtilerek, Doğu askeri birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Novonikolayevka yerleşim birimi kurtarıldı ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İskender M kısa menzilli balistik füze sistemiyle düzenlenen saldırıda Ukrayna ordusuna ait bir İHA fırlatma yerine müdahale edildiği; İHA yönetim merkezi ile birlikte 25 İHA ve 5 otomobil'in yok edildiğinin kaydedildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Novopetrovskoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurmuştu.