Rusya, Donetsk'teki İlerleyişini Sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Serebryanka ve Nikolayevka yerleşim birimlerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair detaylar verildi.

İşgal Sonrası Yaşananlar

Açıklamada, Güney ve Merkez Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan bu iki yerleşim birimini kontrol altına aldığı ifade edildi. Son 24 saat içinde, Ukrayna'nın çeşitli askeri hedeflerine yönelik olarak 141 noktada operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Bu operasyonlar arasında, Ukrayna'ya ait askeri havaalanları, yakıt depoları ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesisleri yer aldı.

Yok Edilen Askeri Hedefler

Açıklamada ayrıca, Karadeniz'in kuzeybatısında dört insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi. Daha önceki istatistiklere göre, savaşın başlangıcından itibaren Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 34.173 İHA, 583 hava savunma füze sistemi, 18.769 tank ve zırhlı araç gibi önemli askeri varlıkların tahrip edildiği kaydedildi.

Önceki İlerlemeler

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce, Donetsk bölgesinde bulunan Novosadovoye yerleşim biriminin de kontrol altına alındığını açıklamıştı.