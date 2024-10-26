Rusya'nın Donetsk'teki Kontrol İddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamaya göre, Donetsk bölgesinde Aleksandropol yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Güney Askeri Grubu'nun Başarısı

Bakanlık, "Güney Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandropol yerleşim birimini kurtardı," ifadesini kullandı. Bu gelişme, Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını güçlendirmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna'ya Yönelik Saldırılar

Ayrıca, son 24 saatte 149 bölgede Ukrayna'ya ait askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) depolarına ve asker konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri Kaybın Detayları

Açıklamada, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34,329 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18,877 tank ve zırhlı araç, 1,480 çok namlulu roketatar, 16,773 obüs ve havan topu ile 27,624 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.