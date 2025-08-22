DOLAR
Rusya: Donetsk'te Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar kontrolümüzde

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar'ı kontrol altına aldıklarını ve Ukrayna hedeflerine yönelik geniş çaplı saldırıları açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:04
Bakanlık detayları paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşim birimlerinin Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Donbas'ta stratejik öneme sahip noktaların ele geçirildiği belirtilerek, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Açıklamada son bir hafta içinde Rus ordusunun Ukrayna hedeflerine yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla 6 grup saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılar sırasında hedef alınan tesisler arasında Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, enerji tesisleri, Donbas'a yakıt sağlayan petrol rafinerisi, Sapsan operasyonel taktik füzeleri deposu ile yakıt, top ve uzun menzilli insansız hava araçları deposu olduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca uzun menzilli insansız hava araçları kontrol merkezleri ve askeri hava üslerinin altyapısına zarar verildiğini, Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 665 uçak, 283 helikopter, 78.990 insansız hava aracı, 625 hava savunma füze sistemi, 24.717 tank ve zırhlı araç, 1.588 çok namlulu roketatar, 28.809 obüs ve havan topu ile 40.158 özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

Öte yandan bakanlık, dün Donetsk bölgesinde Aleksandro-Şultino yerleşim biriminin de kontrol altına alındığını bildirmişti.

